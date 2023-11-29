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Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir

Windows'a başlayan "ClearFake" dolandırıcılığının yeni hedefi Apple kullanıcıları oldu.

Kaynak: Sözcü
Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir - Resim: 1

Son aylarda sahte tarayıcı güncelleme dolandırıcılığı olarak isimlendirilen “ClearFake” dolandırıcılığı dikkat çekiyor. Özellikle temmuz ayından bu yana Windows sistemlerini hedef alan dolandırıcılar, artık Mac kullanıcılarını da hedef almaya başladı.

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Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir - Resim: 2

Siber tehdit uzmanı Ankit Anubhav, 17 Kasım’daki gönderisinde “Binance blockchain’i kötüye kullanan dolandırıcıların sadece sahte tarayıcı güncellemesi kullanmadıkları konusunda uyardı.

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Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir - Resim: 3

Sözcü'nün haberine göre bu kötü niyetli siber kimlik avı planı, hem telefon hem de Macbook kullanıcılarını, güvenliği ihlal edilmiş sitelerde görünen sahte Chrome güncellemeleriyle tuzağa düşürüyor.

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Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir - Resim: 4

Kullanıcılar güncelleme isteğini tıkladıklarında, sistemlerine önemli hesapların parolalarının yanı sıra fotoğraflar, belgeler ve video dosyalarını da çalabilen Atomic Stealer isimli kötü amaçlı bir sistem bulaşıyor.

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