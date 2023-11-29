Apple kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi yapan yandı: Tüm bilgileriniz çalınabilir
Windows'a başlayan "ClearFake" dolandırıcılığının yeni hedefi Apple kullanıcıları oldu.
Son aylarda sahte tarayıcı güncelleme dolandırıcılığı olarak isimlendirilen “ClearFake” dolandırıcılığı dikkat çekiyor. Özellikle temmuz ayından bu yana Windows sistemlerini hedef alan dolandırıcılar, artık Mac kullanıcılarını da hedef almaya başladı.
Siber tehdit uzmanı Ankit Anubhav, 17 Kasım’daki gönderisinde “Binance blockchain’i kötüye kullanan dolandırıcıların sadece sahte tarayıcı güncellemesi kullanmadıkları konusunda uyardı.
Sözcü'nün haberine göre bu kötü niyetli siber kimlik avı planı, hem telefon hem de Macbook kullanıcılarını, güvenliği ihlal edilmiş sitelerde görünen sahte Chrome güncellemeleriyle tuzağa düşürüyor.
Kullanıcılar güncelleme isteğini tıkladıklarında, sistemlerine önemli hesapların parolalarının yanı sıra fotoğraflar, belgeler ve video dosyalarını da çalabilen Atomic Stealer isimli kötü amaçlı bir sistem bulaşıyor.