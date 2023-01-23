Apple mı, Samsung mu? En çok satan telefon markaları belli oldu
2022'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Sıralama bir önceki yıla oranla değişim göstermedi. İşte en çok satan akıllı telefon markaları...
Analiz firması Canalys’e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.
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Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi.
Listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.
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Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı.
Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.
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Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı.
Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.
İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:
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