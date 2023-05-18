Apple Türkiye'den kur zammı! İşte yeni iPhone fiyatları
Türk Lirası dolar karşısında erimeye devam ederken Apple Türkiye, ürünlerine bir kez daha zam yaptı.
Döviz kurunda yukarı yönlü hareket devam ederken Apple Türkiye, bu yıl ikinci kez fiyat listesini güncelledi. Zam oranı yaklaşık yüzde 10 olarak belirlendi.
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Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu.
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iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi.
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iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.
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