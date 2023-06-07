Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı hayal kırıklığı yaratacak

SADECE 'BAKMANIZ' YETERLİ

Vision Pro, yeni visionOS adlı işletim sistemine sahip ve Spatial Audio gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Vision Pro öncelikle bir artırılmış gerçekçilik cihazı olarak konumlandırılsa da bundan çok daha fazlasını vadediyor. Kumandasız cihazda, uygulamaları açmak için kullanıcının onlara bakması yeterli.

Bunun yanında seçmek ve kaydırmak için hafif dokunuşlar yapılabiliyor. Vision Pro’da sesli komut opsiyonu da var.