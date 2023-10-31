Apple yeni ''oyuncaklarını'' tanıttı... İşte karşınızda yeni Apple ailesi ve Türkiye fiyatları

Apple'ın aktardığına göre, M3 çip ailesinde yeni nesil bir GPU bulunuyor. Apple'ın daha hızlı ve daha verimli olduğunu iddia ettiği bu GPU, Dynamic Caching adlı yeni bir teknolojiye de sahip. Bu teknoloji, geleneksel GPU’ların aksine, kullanılacak yerel bellek miktarını donanımlara gerçek zamanlı olarak atıyor.