Apple yeni ''oyuncaklarını'' tanıttı... İşte karşınızda yeni Apple ailesi ve Türkiye fiyatları
Apple, "Scary Fast" etkinliğinde uzun süredir merakla beklenen yeni ürünlerini tanıttı. İşte Apple'un yeni ürünleri, özellikleri ve Türkiye satış fiyatları...
Apple, "Scary Fast" diyerek 31 Ekim TSİ 03:00’te bir etkinlik düzenleyeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Saatlerin 03:00'ü göstermesiyle birlikte etkinlik başladı. Etkinlikte ilk olarak çok sayıda Mac kullanıcısıyla ve Mac'in kullanımıyla ilgili bir video gösterildi. Ardından Apple CEO'su Tim Cook göründü.
Apple, ilk olarak 3 nanometre teknolojisiyle geliştirilen M3, M3 Pro ve M3 Max çiplerini tanıttı.
Apple'ın aktardığına göre, M3 çip ailesinde yeni nesil bir GPU bulunuyor. Apple'ın daha hızlı ve daha verimli olduğunu iddia ettiği bu GPU, Dynamic Caching adlı yeni bir teknolojiye de sahip. Bu teknoloji, geleneksel GPU’ların aksine, kullanılacak yerel bellek miktarını donanımlara gerçek zamanlı olarak atıyor.
Ayrıca Apple, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve örgü gölgelendirme gibi yeni render özelliklerinin bu GPU ile Mac’e ilk kez geldiğini söylüyor.
M3 çipi 8 çekirdekli CPU ve yeni nesil 10 çekirdekli GPU'ya (24 GB’a kadar birleşik bellek) sahip.