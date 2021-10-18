Apple yeni oyuncaklarını tanıttı: İşte MacBook Pro ve AirPods'un Türkiye fiyatları
Teknoloji devi Apple, Unleashed etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Lansmanda yeni MacBook Pro, 3'üncü nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıktı. Bu cihazların Türkiye fiyatları da belli oldu.
Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bugün iki öneli alana odaklanıyoruz; müzik ve Mac' sözleri ile start verdiği Unleashed etkinliği kapsamında tanıtılan ilk ürün HomePod Mini oldu.
Ürünün sarı, turuncu ve mavi renk seçenekleri ile geleceği açıklandı. HomePod Mini'nin ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlar ile Kasım ayı itibari ile satışa çıkacağı açıklandı.
YENİ AIRPODS TANITILDI
3'üncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı.
AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.