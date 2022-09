Apple yeni ürünlerini tanıttı: İşte iPhone 14 fiyatı ve özellikleri

Apple, iPhone 14’ü sonunda görücüye çıkartıyor! Teknoloji devi, iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğini "Far Out" ve "Gelecek zaman" diyerek geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Etkinlikte iPhone 14 serisinin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max’ten oluşacağı öne sürülmüştü. Ayrıca kaynaklar, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin de etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte sahne alabileceğini ortaya koymuştu.