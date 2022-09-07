Apple yeni ürünlerini tanıttı: İşte iPhone 14 fiyatı ve özellikleri
Apple, TSİ ile 20:00'de başlayan "Far Out" isimli etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. İşte iPhone 14 ve özellikleri...
Apple, iPhone 14’ü sonunda görücüye çıkartıyor! Teknoloji devi, iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğini "Far Out" ve "Gelecek zaman" diyerek geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Etkinlikte iPhone 14 serisinin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max’ten oluşacağı öne sürülmüştü. Ayrıca kaynaklar, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin de etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte sahne alabileceğini ortaya koymuştu.
İŞTE APPLE'IN YENİ ÜRÜNLERİ
Saatlerin 20:00’yi göstermesiyle birlikte başlayan etkinlikte ilk olarak karşımıza Apple CEO'su Tim Cook çıktı. Cook, yaptığı konuşmada etkinlikte iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedileceğini söyledi.
İLK OLARAK APPLE WATCH SERIES 8 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ
Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8'i görücüye çıkardı. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'ye oldukça benziyor. Su ve toz geçirmez ve çarpmalara da dayanıklı olan Apple Watch Series 8, EKG ölçümü konusunda da geliştirilmiş.
Apple Watch Series 8'de sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sensör ile birlikte bileğinizden vücut sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Apple Watch Series 8 ile bilek sıcaklığı gece boyunca her 5 saniyede bir ölçülecek.