Apple yine farkını konuşturdu! Yuvarlanabilir iPhone geliyor

ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple’ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.