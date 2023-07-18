Apple yine farkını konuşturdu! Yuvarlanabilir iPhone geliyor
Teknoloji devi Apple, yuvarlanabilir iPhone çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin, dünyada ilk olacak telefonun patentini aldığı ortaya çıktı.
ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple’ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.
YUVARLANABİLEN IPHONE NE ZAMAN GELİR?
Apple, iPhone 15'i Eylül ayında piyasaya sürecek olsa da, şirket yuvarlanabilir bir akıllı telefon çıkarmaya karar verirse, bu en az 2024 yılına kadar olmayacak.
Diğer taraftan, Apple'ın geçmişte hiçbir zaman gerçek dünyada kullanılamayacak çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu biliniyor.
YUVARLANAN IPHONE TASARIMININ AYRINTILARI
Bununla birlikte patent başvurusnda yer alan çizimlerde, yuvarlanabilir ekranın dijital görüntülerin biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip olduğunu açıklanıyor.