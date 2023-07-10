Apple'dan, A'dan Z'ye tüm ürünlerine KDV zammı! İşte zamlı fiyatlar
Son olarak Temmuz ayı başında A'dan Z'ye tüm ürünlerinde fiyatlarına zam yapan Apple'da, AK Parti iktidarının KDV zammı düzenlemesinin ardından fiyatlar bir kez daha yükseldi. En pahalı iPhone 90 bin TL’ye dayandı. İşte A'dan Z'ye Apple'ın tüm ürünlerinin yeni zamlı fiyatları:
En ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin TL’ye dayanmış, en pahalı iPhone ise 86 bin TL’yi görmüştü. Bugün ise fiyatlar yeniden güncellendi. Apple tarafından açıklanan yeni zamlı fiyatlar ile birlikte en ucuz iPhone 48 bin 300 TL olurken, en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 400 TL’yi geçti. Zamlardan iPad, MacBook, iMac, iPad, Apple Watch, AirPods ve diğer tüm ürünler de nasibini aldı. İşte KDV zammı sonrası yeni zamlı Apple ürün fiyatları...
APPLE TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararıyla beraber KDV yüzde 18’den yüzde 20’ye çıktı. Bunun üzerine vatandaşlar, neredeyse tüm ürünlerde zam beklemeye başladı. Apple ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı. Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan şirket, listelediği bütün ürünlere zam gerçekleştirdiğini duyurdu. Apple Türkiye zamlı fiyat listesini açıkladı.
En pahalı iPhone yavaş yavaş 90 bin TL’ye yaklaşırken, güncel fiyatlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
iPhone 14 fiyatları
iPhone 14 128 GB 48.304 TL
iPhone 14 256 GB 52.372 TL
iPhone 14 512 GB 60.507 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL
iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL
iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL
iPhone 13 fiyatları
iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL
iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL
iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL
iPhone 13 128 GB 40.677 TL
iPhone 13 256 GB 44.745 TL
iPhone 13 512 GB 52.880 TL