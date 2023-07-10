Apple'dan, A'dan Z'ye tüm ürünlerine KDV zammı! İşte zamlı fiyatlar

En ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin TL’ye dayanmış, en pahalı iPhone ise 86 bin TL’yi görmüştü. Bugün ise fiyatlar yeniden güncellendi. Apple tarafından açıklanan yeni zamlı fiyatlar ile birlikte en ucuz iPhone 48 bin 300 TL olurken, en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 400 TL’yi geçti. Zamlardan iPad, MacBook, iMac, iPad, Apple Watch, AirPods ve diğer tüm ürünler de nasibini aldı. İşte KDV zammı sonrası yeni zamlı Apple ürün fiyatları...