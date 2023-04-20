Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı
Apple, iMac modellerine gelebilecek bir özellik için patent aldı.
Apple, cihazlarına birçok yenilik getirebilecek oldukça ilginç özellikler için sık sık patent başvurusunda bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde AirPods modellere dokunmatik ekran gelebileceğini gösteren bir patent ortaya çıkmıştı.
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Daha yeni şirketin masaüstü bilgisayarları iMac modellerini projeksiyon cihazına çevirebilecek bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi.
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Webtekno'nun detaylarına yer verdiği patent başvurusunda görülen bu yenilik, temelinde kullanıcılarının ekranını diğer yüzeylere aktararak genişletmesini sağlamayı amaçlıyor.
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Yani eğer gerçek olursa, iMac’in ekranını duvar gibi yerlere yansıtarak büyütmek mümkün olacak.
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