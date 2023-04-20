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Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı

Apple, iMac modellerine gelebilecek bir özellik için patent aldı.

Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı - Resim: 1

Apple, cihazlarına birçok yenilik getirebilecek oldukça ilginç özellikler için sık sık patent başvurusunda bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde AirPods modellere dokunmatik ekran gelebileceğini gösteren bir patent ortaya çıkmıştı.

 

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Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı - Resim: 2

Daha yeni şirketin masaüstü bilgisayarları iMac modellerini projeksiyon cihazına çevirebilecek bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi. 

 

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Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı - Resim: 3

Webtekno'nun detaylarına yer verdiği patent başvurusunda görülen bu yenilik, temelinde kullanıcılarının ekranını diğer yüzeylere aktararak genişletmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı - Resim: 4

Yani eğer gerçek olursa, iMac’in ekranını duvar gibi yerlere yansıtarak büyütmek mümkün olacak.

 

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