Apple'dan kullanıcılarına ağır darbe

Örneğin, flört uygulaması şirketi Match, App Store ücretlerinin en büyük masraf kalemleri olduğunu doğruladı. Spotify, Apple'ın kendisine rakip olarak Apple Music'i piyasaya sürdüğü sırada, yüksek Apple ücretlerinin, piyasadaki fiyatları daha da yükselttiğini duyurdu.