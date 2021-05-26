Apple'dan kullanıcılarına ağır darbe
Haksız rekabet eleştirilerine maruz kalan Apple'ın, uygulama mağazası App Store'un, uygulama geliştiricilerinin önünü kestiği iddia ediliyor.
Apple ve Google temsilcileri kısa bir süre önce tekelcilik karşıtı tartışmalar nedeniyle Senato karşısına çıktı. Uygulama mağazaları hakkında bilgi alan şirketler içinde özellikle Apple, uygulama geliştiricileri ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle hedefte.
Örneğin, flört uygulaması şirketi Match, App Store ücretlerinin en büyük masraf kalemleri olduğunu doğruladı. Spotify, Apple'ın kendisine rakip olarak Apple Music'i piyasaya sürdüğü sırada, yüksek Apple ücretlerinin, piyasadaki fiyatları daha da yükselttiğini duyurdu.
Sonrasında elektronik cihaz ve kişisel takip uygulamaları üreten Tile şirketi, Apple platformunu, ürünlerini dezavantajlı hale getirmek ve Apple tarafından üretilen AirTag'lerin (kişisel eşyaların takibinde kullanılan bir tür GPS sistemi) önünü açmak için kullandığını savundu.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde App Store politikalarını rekabete aykırı olarak gördüğünü ve yasal düzenlemeler yapmayı planladığını duyurmuştu. Avustralyalı düzenleyiciler, geçen ay açıklanan bir ara raporda benzer sonuçlara ulaştı.