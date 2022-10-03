Apple'dan radikal karar! iPhone'larda o özellik tarih oldu

ARTIK iPHONE MODELLERİNDE TOUCH ID OLMAYACAK

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan son raporda, Apple’ın iPhone 14 ve sonrası için planları ele alındı. iPhone X ile Home butonunu kaldırdıktan sonra Touch ID desteğini de askıya alan Apple, bunun yerine Face ID özelliğine odaklanmış durumda.