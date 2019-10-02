Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihi açıkladı.
Yeni iPhone'lar Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte bir yıldır beklenen yeni iPhone'ların merak edilen tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatları...
iPhone 11 ile başlayalım. iPhone XR'ın devamı olarak kabul edilen iPhone 11'in tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya sahip olması.
6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor.