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  3. 02 Ekim 2019 14:56

Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modellerinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu

Yeni iPhone'lar Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte bir yıldır beklenen yeni iPhone'ların merak edilen tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatları...

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Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu

iPhone 11 ile başlayalım. iPhone XR'ın devamı olarak kabul edilen iPhone 11'in tasarımsal olarak iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'e göre iki kameraya sahip olması.

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Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu

6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor.

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Apple'dan Türkiye açıklaması ! Tarih belli oldu

Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor.

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