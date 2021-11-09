Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satılıyor
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın ilk ürettiği bilgisayarlardan biri, ABD'de açık artırmaya çıkıyor. Steve Jobs tarafından tasarlanan bilgisayarın 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor
YALNIZCA 200 TANE ÜRETİLDİ
Steve Jobs'un Los Altos’taki evinde Jobs, Steve Wozniak, Patty Jobs ve Daniel Kottke tarafından tasarlanan Apple-1 adlı bilgisayar yalnızca 200 adet üretildi.
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Bu bilgisayarlardan biri, bu hafta müzayedeye çıkıyor. Bununla birlikte cihaz, eski teknoloji koleksiyoncuları için “kutsal bir kase” olarak kabul ediliyor.
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Apple-1 uzmanı Corey Cohen, “Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici” dedi.
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Güney California merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak.
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