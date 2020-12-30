Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın ''AirPods Max'' isimli ilk kulak üstü kulaklığının kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu.
Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardı.
Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.
15 Aralık'ta ülkemizde satışa çıkan AirPods Max'in kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye’de 729 TL‘den satışa sunulacak.
İşte yüksek fiyatı ile dikkat çeken AirPods Max hakkında bilmeniz gereken her şey...