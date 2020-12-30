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  3. 30 Aralık 2020 10:38

Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın ''AirPods Max'' isimli ilk kulak üstü kulaklığının kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu.

Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi

Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardı.

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Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi

Fiyatı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

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Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi

15 Aralık'ta ülkemizde satışa çıkan AirPods Max'in kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı da belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye’de 729 TL‘den satışa sunulacak.

İşte yüksek fiyatı ile dikkat çeken AirPods Max hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Apple'ın kulaklık yastığı fiyatıyla şaşkına çevirdi

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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