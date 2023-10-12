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Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi

Apple'ın iPhone 15 cihazlardaki aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırmak için yayımladığı güncelleme farklı sorunlara yol açtı. iPhone kullanıcıları yeni güncelleme bekliyor.

Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi - Resim: 1

Apple son olarak iOS 17.0.3'ü yayınlamış, aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların bu güncellemeyi yaptıktan sonra bir sorun yaşamayacaklarını kaydetmişti.

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Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi - Resim: 2

Ancak bu güncellemeyle birlikte her ne kadar aşırı ısınma sorunlarına dair şikayetlerde azalmalar olsa da, iPhone cihazlarda kullanıcılar bu kez farklı sorunlarla karşılaştı.

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Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi - Resim: 3

GECE ŞARJDAYKEN KAPANIYOR
iOS 17.0.3 güncellemesinin ardından artan şikayetler arasında iPhone cihazların otomatik kapanması yer alıyor.

Bazı Apple kullanıcıları gece telefonlarını şarja bıraktıklarında cihazın otomatik olarak kapandığını gördü.

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Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi - Resim: 4

WI-FI BAĞLANTISINDA SORUN
Bazı Apple kullanıcıları, iPhone 15 cihazlarına iOS 17 güncellemesi yaptıklarından beri Wi-Fi sorunları yaşadıklarını söylemişti.

Uygulamaların içerik yükleyemediği ya da bağlantının çok yavaş olduğu gelen şikayetler arasında.

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