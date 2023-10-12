Apple'ın son güncellemesi iPhone sahiplerini isyan ettirdi
Apple'ın iPhone 15 cihazlardaki aşırı ısınma sorununu ortadan kaldırmak için yayımladığı güncelleme farklı sorunlara yol açtı. iPhone kullanıcıları yeni güncelleme bekliyor.
Apple son olarak iOS 17.0.3'ü yayınlamış, aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların bu güncellemeyi yaptıktan sonra bir sorun yaşamayacaklarını kaydetmişti.
Ancak bu güncellemeyle birlikte her ne kadar aşırı ısınma sorunlarına dair şikayetlerde azalmalar olsa da, iPhone cihazlarda kullanıcılar bu kez farklı sorunlarla karşılaştı.
GECE ŞARJDAYKEN KAPANIYOR
iOS 17.0.3 güncellemesinin ardından artan şikayetler arasında iPhone cihazların otomatik kapanması yer alıyor.
Bazı Apple kullanıcıları gece telefonlarını şarja bıraktıklarında cihazın otomatik olarak kapandığını gördü.
WI-FI BAĞLANTISINDA SORUN
Bazı Apple kullanıcıları, iPhone 15 cihazlarına iOS 17 güncellemesi yaptıklarından beri Wi-Fi sorunları yaşadıklarını söylemişti.
Uygulamaların içerik yükleyemediği ya da bağlantının çok yavaş olduğu gelen şikayetler arasında.