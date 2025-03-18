Apple'ın ''yeni oyuncağı'' iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'nun tasarımları sızdırıldı
Dünya teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerine ait oldukları iddia edilen tasarımlar internete sızdı.
Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisine dair yeni sızıntılar teknoloji dünyasında heyecan yarattı. D
Daha önce de Apple’a dair yaptığı sızıntı paylaşımlarının doğru çıkmasıyla tanınan Sonny Dickson, iPhone 17 ailesine ait olduğu iddia edilen tasarım örneklerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.
Sızdırılan görsellerde, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelin tasarımlarına dair önemli ipuçları yer alıyor.
Bu modellerin hepsinin aynı düğmelere sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Capture Button ve ayarlanabilir eylem düğmesi bu seride de yer alacak. Ancak kamera tasarımları modelden modele değişiyor. Bazı versiyonlarda dikey yerleştirilmiş çift lensli kamera bulunurken, bazı modellerin üçlü kamera kurulumu ile geleceği görülüyor.