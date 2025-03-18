Apple'ın ''yeni oyuncağı'' iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'nun tasarımları sızdırıldı

Bu modellerin hepsinin aynı düğmelere sahip olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Capture Button ve ayarlanabilir eylem düğmesi bu seride de yer alacak. Ancak kamera tasarımları modelden modele değişiyor. Bazı versiyonlarda dikey yerleştirilmiş çift lensli kamera bulunurken, bazı modellerin üçlü kamera kurulumu ile geleceği görülüyor.