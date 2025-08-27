Apple'ın yeni oyuncağı iPhone 17'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Lansman tarihi netleşirken, cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.
Apple, merakla beklenen geleneksel lansman etkinliğini bu yıl 9 Eylül 2025’te gerçekleştirecek. Etkinliğin ardından 12 Eylül’de ön siparişler başlayacak, 19 Eylül’de küresel satışlar yapılacak. Türkiye’de ise yeni modellerin Eylül sonu – Ekim başı gibi satışa çıkması bekleniyor.
Dört yeni model geliyor
Teknoloji devinin bu yıl dört farklı iPhone modeli tanıtması bekleniyor:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
Serinin en dikkat çeken modeli iPhone 17 Air olacak. Sadece 5,5–6 mm kalınlık ile Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olarak öne çıkacak.
Beklenen özellikler
Yeni iPhone’larda daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island ve titanyum-alüminyum gövde tasarımı dikkat çekecek.
Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro
Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video kaydı
Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj desteği
iPhone 17 fiyatları
Apple’ın bu yıl tüm modellerde 50 dolarlık fiyat artışına gideceği öngörülüyor.
iPhone 17 Air: 899 dolar
iPhone 17 Pro: 1050 dolar (256 GB başlangıç depolama)
iPhone 17 Pro Max: 1600 doların üzerinde