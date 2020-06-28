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  3. 28 Haziran 2020 16:50

TSK'ya ejderha gözü! O bulacak, Mehmetçik vuracak

ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi teslimatını tamamlandı.

TSK'ya ejderha gözü! O bulacak, Mehmetçik vuracak

Dragoneye Elektro-Optik Sensör SistemiKara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Portatif Termal Kamera sözleşmesi kapsamında son parti teslimatı gerçekleştirildi. 

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TSK'ya ejderha gözü! O bulacak, Mehmetçik vuracak

Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulmuş oldu.

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TSK'ya ejderha gözü! O bulacak, Mehmetçik vuracak

Dragoneye Sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor.

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TSK'ya ejderha gözü! O bulacak, Mehmetçik vuracak

Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi Soğutmalı Termal Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Kamerası, Lazer Mesafe Ölçer, Dijital Manyetik Pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre bir elektro-optik sensör sistemi olan Dragoneye, araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki farklı konfigürasyonda üretiliyor.

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