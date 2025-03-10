ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK, FPV dronları da imha etmeyi başardı

TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi. GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla soft kill imha olanağı da sağlıyor.