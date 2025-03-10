ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK, FPV dronları da imha etmeyi başardı
ASELSAN, mini İHA'ları ve EYP gibi tehditleri imha etmeyi sağlayan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi'nin FPV dronlara karşı etkili olduğunu duyurdu. GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi.
ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye’nin hava savunmasını sağlayacak ÇELİKKUBBE sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor. GÖKBERK, ASELSAN’ın İHTAR platformuyla lazer silahını, dağıtık mimari yerine 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip platform üzerinde buluşturuyor.
TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi. GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla soft kill imha olanağı da sağlıyor.
Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor.
Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.