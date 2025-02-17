Atom bombasından 500 kat güçlü asteroitin Dünya'ya çarpacağı tarih açıklandı

Atom Bombasından 500 Kat Güçlü

Bir asteroitin yıkıcı potansiyeli, bileşimi, hızı ve kütlesine bağlıdır. 2024 YR4 hala çok uzakta olduğu için bu özellikler henüz tahmin edilebilir durumda. Gökbilimciler, 2024 YR4’nün çarpma anında yaklaşık 8 milyon ton TNT’ye veya Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünün 500 katına eşdeğer bir hava patlaması yaratacağını düşünüyor.