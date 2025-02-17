Atom bombasından 500 kat güçlü asteroitin Dünya'ya çarpacağı tarih açıklandı
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, 2024 YR4 adı verilen asteroitin 2032 yılının aralık ayında, Dünya'ya çarpma riski bulunduğunu açıkladı.
2024 YR4 Asteroiti, Aralık 2024’te Şili’deki ATLAS teleskopları tarafından keşfedildi. Çapının 40 ila 90 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroit, Torino Çarpma Tehlike Ölçeği’nde 3. seviyede yer alıyor. Bu seviye, asteroitin yerel ölçekte etkili olabileceği fakat küresel bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor.
Torino, Dünya’ya çarpma potansiyeli olan gök taşlarının oluşturduğu tehdidi belirten 11 puanlık bir ölçektir. Seviye ne kadar yüksekse, uzay nesnesinin yaratacağı yıkım da o kadar yüksek kabul edilir.
Atom Bombasından 500 Kat Güçlü
Bir asteroitin yıkıcı potansiyeli, bileşimi, hızı ve kütlesine bağlıdır. 2024 YR4 hala çok uzakta olduğu için bu özellikler henüz tahmin edilebilir durumda. Gökbilimciler, 2024 YR4’nün çarpma anında yaklaşık 8 milyon ton TNT’ye veya Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünün 500 katına eşdeğer bir hava patlaması yaratacağını düşünüyor.
'Şehir Yıkıcı' lakabı verildi
NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları, yerel ölçekte tehdit oluşturması sebebiyle asteroite Şehir Yıkıcı anlamına gelen “City Destroyer” lakabını verdi.