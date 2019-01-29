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  3. 29 Ocak 2019 10:05

''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

Zamanda yolculuk yaptığını öne süren Noah adlı gencin iddiaları sosyal medyada ilgi görüyor.

''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. İşte detaylar...

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''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

2030 YILINI ANLATTI
2030 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah'ın yeni açıklamaları şaşırttı.

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''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

Noah şu günlerde Brexit sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan İngiltere ve Avrupa ile ilgili konuştu.

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''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

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