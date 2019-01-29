''Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak''

İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne süren Noah, Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Noah, İngiltere'nin bu yapılanmadan sonra aynı çatı altında toplandığı ülkelerle yeni oluşturulacak para birimini kullanacağını iddia etti. Ayrıca gelecekte insanların beynine çip takılacağını da söyleyen Noah, bu çipin beyin fonksiyonlarını artıracağını söyledi. İşte detaylar...



