Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek
Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması 16 Temmuz saat 21.34’de başlayacak, 03.18’de sona erecek. Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.
İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Parçalı Ay Tutulması’nı açıkladı. Gölbaşı, “Ay Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yılsonunda 26 Aralık’ta Halkalı Güneş Tutulması ve 10 Ocak 2020'de Gölgeli Ay Tutulması yaşayacağız” ifadelerini kullandı.
“TUTULMA TÜM TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK”
Parçalı Ay Tutulması’nın saatini bildiren Prof. Dr. Gölbaşı, “Tutulma Türkiye saati ile 21:43‘de başlayacak, tutulmanın ortası saat 00:31’de gerçekleşecek ve saat 03:18’de de sona erecek. Tutulma sırasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik kısmı Dünya’nın gölge konisi içinde kalacak. Tutulma İstanbul Aydın Üniversitesi Gözlemevi’nde meraklılara açık olarak izlenebilir” dedi.
AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz.