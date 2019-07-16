Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Parçalı Ay Tutulması’nı açıkladı. Gölbaşı, “Ay Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yılsonunda 26 Aralık’ta Halkalı Güneş Tutulması ve 10 Ocak 2020'de Gölgeli Ay Tutulması yaşayacağız” ifadelerini kullandı.