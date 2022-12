Ay yolcusu kalmasın! Tarihi Ay yolculuğuna katılacak 8 isim belli oldu

Geçtiğimiz yıl Rusya Federal Uzay Kurumu'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlamış, deneyimlerini ise sosyal medya hesabından an be an paylaşmıştı.