Ay yolcusu kalmasın! Tarihi Ay yolculuğuna katılacak 8 isim belli oldu

Haberi sosyal medya üzerinden de paylaşan Maezawa, girişimci Elon Musk'ın SpaceX roketlerinden biri ile yapacağı yolculukta kendisine ABD'den DJ ve yapımcı Steve Aoki, YouTuber Tim Dodd, Film yapımcısı Brendan Hall, Çek sanatçı Yemi A.D, İrlandalı fotoğrafçı Rhiannon Adam, İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, Hindistanlı aktör Dev Joshi ve T.O.P ismiyle bilinen Güney Koreli K-pop yıldızı Choi Seung-hyun’un kendisine eşlik edeceğini aktardı.