Ay'a iniş yapan uzay aracından yeni görüntüler

"BİR AYAĞINI KIRMIŞ OLABİLİR"

Atalet ölçüm sensörlerinin aracın gövdesinin yatay konumda olduğunu göstermesi üzerine Intuitive Machines'nin CEO'su ve kurucu ortağı Steve Altemus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aracın neden yatay konumda olduğunu bilmediklerini ancak yüzeye bir ayağını takıp düşmüş olabileceğini çünkü iniş anında hâlâ bir miktar yanal hareketin olduğunu söyledi. Odysseus’un iniş yaparken bir ayağını kırması da üstünde durulan ihtimaller arasında yer aldı.