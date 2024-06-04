Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor
Çin, keşif aracı Çang'ı 6 ile kaya ve toprak örneklerini alarak Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplayan ilk ülke oldu.
Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yükseltme aracı sabah saatlerinde örneklerin olduğu konteryneri yüzeyden yörüngeye çıkardı. Böylece görevin örnek toplama kısmı tamamlandı.
2 Haziran'da Ay yüzeyine iniş yapmasının ardından sondasıyla yüzeyde kazılar yapan keşif aracı Çang'ı 6, topladığı örnekleri konteynerde mühürleyerek yükseltme aracına aktardı. Sonraki aşamada örnekler yörüngedeki dönüş mekiğine aktarılacak ve dönüş mekiği örnekleri Dünya'ya getirecek.
Çang'ı 6, bugüne dek Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi ve Çin, bunu yapan ilk ülke oldu.
Uydu, sonda, iniş ve yükseltme araçları ile dönüş mekiğinden oluşan keşif aracı, 3 Mayıs'ta Çin'in Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Keşif aracı, 2 Haziran'da Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapmıştı.