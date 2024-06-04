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  4. Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor

Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor

Çin, keşif aracı Çang'ı 6 ile kaya ve toprak örneklerini alarak Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplayan ilk ülke oldu.

Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor - Resim: 1

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yükseltme aracı sabah saatlerinde örneklerin olduğu konteryneri yüzeyden yörüngeye çıkardı. Böylece görevin örnek toplama kısmı tamamlandı.

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Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor - Resim: 2

2 Haziran'da Ay yüzeyine iniş yapmasının ardından sondasıyla yüzeyde kazılar yapan keşif aracı Çang'ı 6, topladığı örnekleri konteynerde mühürleyerek yükseltme aracına aktardı. Sonraki aşamada örnekler yörüngedeki dönüş mekiğine aktarılacak ve dönüş mekiği örnekleri Dünya'ya getirecek.

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Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor - Resim: 3

Çang'ı 6, bugüne dek Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi ve Çin, bunu yapan ilk ülke oldu.

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Ay'ın karanlık yüzünde dev adım: Ay turizmi başlıyor - Resim: 4

Uydu, sonda, iniş ve yükseltme araçları ile dönüş mekiğinden oluşan keşif aracı, 3 Mayıs'ta Çin'in Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Keşif aracı, 2 Haziran'da Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapmıştı.

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