Bakan ''Aboneler düşük hız istiyor'' demişti: İnternet hızında Türkiye'nin sırası belli oldu
Speedtest by Ookla, en hızlı internet bağlantısına sahip ülkeleri açıkladı. Türkiye listenin alt sıralarında yer alırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ''Aboneler düşük hızlı internet istiyor'' açıklaması yeniden gündeme geldi.
İnternet hız testi platformu Speedtest by Ookla'nın 2025 verilerine göre, en hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler belli oldu.
Listeyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun internet hızıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.
BAKAN URALOĞLU: ABONELER YAVAŞ İNTERNET İSTİYOR
Bakan Uraloğlu 24 Aralık 2024 tarihinde katıldığı Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında Türkiye’deki internet hızı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, “Türkiye'nin altyapısı güçlü. Ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz. Ancak, vatandaşlarımızın talebi genellikle 35-40 megabit hızında. Bu durum, hem alışkanlıklar hem de kullanım ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.” şeklinde konuşmuştu.
EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER
Speedtest by Ookla'nın açıkladığı listenin ilk sırasında ortalama 345 mps hızla Singapur yer aldı. Peki, Türkiye, dünya sıralamasında hangi sırada yer alıyor?
İşte dünyanın en hızlı internetine sahip 20 ülke ve Türkiye'nin global sıralamadaki yeri: