Bakan ''Aboneler düşük hız istiyor'' demişti: İnternet hızında Türkiye'nin sırası belli oldu

BAKAN URALOĞLU: ABONELER YAVAŞ İNTERNET İSTİYOR

Bakan Uraloğlu 24 Aralık 2024 tarihinde katıldığı Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında Türkiye’deki internet hızı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, “Türkiye'nin altyapısı güçlü. Ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz. Ancak, vatandaşlarımızın talebi genellikle 35-40 megabit hızında. Bu durum, hem alışkanlıklar hem de kullanım ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.” şeklinde konuşmuştu.