Bakan Varank ''Türkiye dünya liderliğine oynayacak'' diyerek duyurdu

Bakan Varank, "Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz" ifadelerinin kullandı.