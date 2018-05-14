Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

Ancak Nuance Communications, Apple’ın sanal sesli asistanı Siri’ye Türkçe desteği sunması için teknoloji devine Yelda Uğurlu’nun sesini sattı. Yelda Uğurlu, bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan sesinin Siri’de kullanıldığı iddiası ile Apple’ı ve Nuance Communications’ı mahkemeye verdi.



