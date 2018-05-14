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  3. 14 Mayıs 2018 10:48

Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

Türkçe Siri'ye hayat veren Yelda Uğurlu'nun Apple'a açtığı dava karara bağlandı.

Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

ABD merkezkli teknoloji devi Apple'ın yayınladığı iOS 8.3 güncellemesi ile iPhone'lara Türkçe Siri desteği gelmiş, Türkçe Siri'ye sesi ile ses sanatçısı olan Yelda Uğurlu hayat vermişti.

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Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

Bir anda milyonlarca kişinin telefonunda hayat bulan, Türkçe Siri'ye sesini veren Yelda Uğurlu, dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile Apple ve Nuance Communications'ı mahkemeye vermişti.

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Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

Yelda Uğurlu'nın iddiasına göre, sanatçı sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı.

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Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi

Ancak Nuance Communications, Apple’ın sanal sesli asistanı Siri’ye Türkçe desteği sunması için teknoloji devine Yelda Uğurlu’nun sesini sattı. Yelda Uğurlu, bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan sesinin Siri’de kullanıldığı iddiası ile Apple’ı ve Nuance Communications’ı mahkemeye verdi.

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