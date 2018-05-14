Bayan Siri'nin Apple'a açtığı davada karar verildi
Türkçe Siri'ye hayat veren Yelda Uğurlu'nun Apple'a açtığı dava karara bağlandı.
ABD merkezkli teknoloji devi Apple'ın yayınladığı iOS 8.3 güncellemesi ile iPhone'lara Türkçe Siri desteği gelmiş, Türkçe Siri'ye sesi ile ses sanatçısı olan Yelda Uğurlu hayat vermişti.
Bir anda milyonlarca kişinin telefonunda hayat bulan, Türkçe Siri'ye sesini veren Yelda Uğurlu, dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile Apple ve Nuance Communications'ı mahkemeye vermişti.
Yelda Uğurlu'nın iddiasına göre, sanatçı sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı.