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  4. BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay

BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay

Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC, 2022’de ilk defa meydana gelen olayları derledi. İşte BBC’nin derlediği ve ilk defa yaşanan yedi olay..

BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay - Resim: 1

NASA asteroitin yönünü değiştirdi

ABD Uzay Ajansı (NASA), 28 Eylül’de bir uzay aracıyla kasıtlı olarak çarptıktan sonra bir asteroitin yönünü başarıyla değiştirdi.

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BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay - Resim: 2

Çarpışmanın amacı, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin güvenli bir şekilde yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmekti.

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BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay - Resim: 3

İnsan kanında mikropolastik

Environment International adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya katılanların yüzde 80’inin kanında mikroplastik bulundu.

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BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay - Resim: 4

Mikroplastikler, 5 mm’den daha kısa olan küçük plastik parçaları. 

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