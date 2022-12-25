BBC derledi; işte 2022'de ''ilk kez yaşanan'' en ilginç 7 olay
Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC, 2022’de ilk defa meydana gelen olayları derledi. İşte BBC’nin derlediği ve ilk defa yaşanan yedi olay..
NASA asteroitin yönünü değiştirdi
ABD Uzay Ajansı (NASA), 28 Eylül’de bir uzay aracıyla kasıtlı olarak çarptıktan sonra bir asteroitin yönünü başarıyla değiştirdi.
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Çarpışmanın amacı, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin güvenli bir şekilde yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmekti.
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İnsan kanında mikropolastik
Environment International adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya katılanların yüzde 80’inin kanında mikroplastik bulundu.
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Mikroplastikler, 5 mm’den daha kısa olan küçük plastik parçaları.
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