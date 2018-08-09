Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !
Hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında dünya dışı bir nesne bulduğunu iddia etti.
İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, yaptıkları bir keşifte dünyayı şok edeceğine inandığı bir şeyle karşılaştı.
Discovery Channel kanalının hazine avcısı, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken, dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etti.
Kaşif Miklos, Karayipler'deki batık eserleri bulmak için ünlü NASA astronotu Gordon Cooper tarafından hazırlanan gizli haritaları kullanıyor.