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  3. 09 Ağustos 2018 17:37

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !

Hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında dünya dışı bir nesne bulduğunu iddia etti.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !

İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, yaptıkları bir keşifte dünyayı şok edeceğine inandığı bir şeyle karşılaştı.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !

Discovery Channel kanalının hazine avcısı, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken, dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etti.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !

Kaşif Miklos, Karayipler'deki batık eserleri bulmak için ünlü NASA astronotu Gordon Cooper tarafından hazırlanan gizli haritaları kullanıyor.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif !

Ünlü kaşif Bahamalar yakınlarındaki açıklanmayan bir yerde dalış yaptı, yüzlerce yıl önce dünyaya yapılan bir dünya dışı ziyaretin ilk kanıtı olduğuna inandığını bir nesne buldu.

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