Bilim insanları Ay’ın sırrını ilk kez açıkladı

Apollo misyonu tarafından toplanan Ay sismik verilerine sahibiz, ancak bunların çözünürlüğü iç çekirdeğin durumunu doğru bir şekilde belirlemek için çok düşük. Akışkan bir dış çekirdeğin olduğunu biliyoruz, ancak bunun neleri kapsadığı hala tartışılıyor.