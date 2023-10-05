Bilim insanları Ay’ın sırrını ilk kez açıkladı
Bilim insanları Dünyamızın uydusu Ay'ın içinde ne olduğunu ilk kez açıkladı.
Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Gökbilimci Arthur Briaud liderliğindeki bir ekip, "Sonuçlarımız, iç çekirdeğin varlığının gösterilmesi sayesinde Ay'ın manyetik alanının evrimini sorguluyor." dedi. Güneş Sistemindeki nesnelerin iç bileşenini araştırmak en etkili şekilde sismik verilerle gerçekleştiriliyor. Depremlerin ürettiği akustik dalgaların bir gezegenin veya Ay'ın içindeki materyalden geçme ve yansıma şekli, bilim insanlarının nesnenin iç kısmının ayrıntılı bir haritasını oluşturmasına yardımcı olabiliyor.
Apollo misyonu tarafından toplanan Ay sismik verilerine sahibiz, ancak bunların çözünürlüğü iç çekirdeğin durumunu doğru bir şekilde belirlemek için çok düşük. Akışkan bir dış çekirdeğin olduğunu biliyoruz, ancak bunun neleri kapsadığı hala tartışılıyor.
Bunu kesin olarak anlamak için Briaud ve meslektaşları, çeşitli Ay özelliklerinin profilini derlemek amacıyla uzay görevlerinden ve Ay lazer mesafe deneylerinden veriler topladılar. Daha sonra, hangisinin gözlemsel verilerle en yakın şekilde eşleştiğini bulmak için çeşitli çekirdek türleriyle modelleme yaptılar.
Birkaç ilginç bulguya ulaştılar. İlk olarak, Ay hakkında bildiklerimize en çok benzeyen modeller, Ay mantosunun derinliklerindeki aktif devrilmeyi tanımlıyor. Bu, Ay'ın içindeki daha yoğun malzemenin merkeze doğru alçaldığı ve daha az yoğun olan malzemenin yukarıya doğru yükseldiği anlamına geliyor.