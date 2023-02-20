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Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü

300 yıl öncesine dayanan ve bir deniz kızına ait olduğu iddia edilen Enjuin mumyası üzerindeki araştırmalar tamamlandı; gerçek ortaya çıktı.

Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü - Resim: 1

Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi bilim insanları, gerçekte ne olduğunu bulmak için eski bir “deniz kızı mumyasını” detaylı incelemeye soktular. "Enjuin mumyası” Japonya'nın Okayama ilinde, Asaguchi'deki Enjuin Tapınağı'ndaki bir kutuda bulundu. Unseen Japan'ın söylediğine göre, olağandışı nesneyle birlikte bırakılan bir not, “Genbun döneminde [MS 1736-1741] Tosa açıklarında bir ağa yakalanmış bir deniz kızı” olduğunu iddia ediyordu.

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Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü - Resim: 2

Keşfedilmesinden (ve muhtemelen bir maymun ile bir balık bedenlerinin birbirine dikilmesinden) bu yana, 300 yıllık bu "deniz kızı", bir ibadet nesnesi olarak görüldüğü Asakuchi'deki Enjuin tapınağında tutuldu.

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Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü - Resim: 3

Elbette bunun gerçek bir deniz kızı olmadığı tahmin edilebilse de, insanlar bunun gerçekte ne olduğunu yıllardır merak ediyordu. "Deniz kızı" incelenmeden önce Japon haber kaynağı The Asahi Shimbun ile konuşan tapınaktaki başrahip, “Koronavirüs salgınını biraz da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak ona dua ettik” demişti ve eklemişti: “Umarım araştırma projesi gelecek nesiller için bilimsel kayıtlar bırakabilir.”

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Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü - Resim: 4

Chip Online'da yer alan habere göre, ekip, inceledikleri varlığı belirlemek için yüzey gözlemleri, X-ışınları, bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, radyokarbon tarihlemesi ve DNA analizi gerçekleştirdi.

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