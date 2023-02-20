Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü

Elbette bunun gerçek bir deniz kızı olmadığı tahmin edilebilse de, insanlar bunun gerçekte ne olduğunu yıllardır merak ediyordu. "Deniz kızı" incelenmeden önce Japon haber kaynağı The Asahi Shimbun ile konuşan tapınaktaki başrahip, “Koronavirüs salgınını biraz da olsa hafifletmeye yardımcı olacağını umarak ona dua ettik” demişti ve eklemişti: “Umarım araştırma projesi gelecek nesiller için bilimsel kayıtlar bırakabilir.”