Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti!

Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya’da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Fakat Mars’ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir ‘zaman kapsülü’ gibi günümüze kadar korunabildi.