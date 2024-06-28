Bilim insanları oksijenden içme suyu üretmeyi başardı
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip, su emici yüzgeçlerden yararlanarak, düşük maliyetli ve kompakt bir atmosferik su hasadı cihazı icat etti.
Bilim insanları, yüzgeç benzeri yenilikçi bir sistem kullanarak havadan içme suyu çıkarabilen bir cihaz icat etti.
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, su toplamak için su emici "yüzgeçlerden" yararlanan, soğurma tabanlı atmosferik su hasadı (SAWH) diye adlandırılan bir yaklaşım kullanarak düşük maliyetli ve kompakt bir sistem geliştirdi.
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Araştırmacılar, "Küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisi su kıtlığı çekiyor ve 2030'a kadar küresel yıllık su talebinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanamayacağı tahmin ediliyor" dedi.
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Bu teknoloji, su kıtlığı çeken bölgelerde içilebilir su üretimi vaat ediyor.
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