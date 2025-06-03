Bilim insanları sonunda gerçekten de Uzay'da ''su'' buldu
Bilim insanları, ilk kez Güneş’e benzeyen genç bir yıldızın etrafındaki toz diskinde su tespit etti.
Kaynak: DHA
Johns Hopkins Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan 155 ışık yılı uzaklıktaki ‘HD 181327’ adlı genç yıldız sisteminin çevresinde su buzu bulunduğunu ortaya koydu.
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Bu yıldız 23 milyon yaşında ve Güneş Sistemi’nin (4,6 milyar yıl) çok erken evresindeki bir benzerini temsil ediyor.
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Yıldız henüz gezegenlerini oluşturacak olgunluğa erişmediği için çevresi yoğun bir toz ve gaz diskiyle çevrili. Araştırmacılar, teleskobun yakın kızılötesi spektrografı (NIRSpec) sayesinde suya özgü kimyasal izleri tespit etti.
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Tespit edilen su buzunun büyük kısmı, sistemin dış kuşağında yoğunlaşmış durumda ve toplam kütlenin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.
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