Bilim insanları uzaylılarla ''tanışacağımız'' tarihi açıkladı

JAMES WEBB ÖTE GEZEGEN BULDU

Bununla birlikte, öte gezegenleri görüntülemek için değil, bunun yerine evrenin en eski yıldızlarını görmek için inşa edilmiş olan NASA'nın James Webb teleskobu, yakın zamanda, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir öte gezegenin ilk doğrudan görüntüsünü yayınladı. HIP 65426 adı verilen gezegenin Jupiter'in 12 katı büyükğünde olduğu belirtildi.