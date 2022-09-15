Bilim insanları uzaylılarla ''tanışacağımız'' tarihi açıkladı
İsviçre'de astrofizikçi Sasha Quanz, gelecek 25 yıl içinde uzaylı yaşamının bulunabileceğini söyledi. Quanz, dünyanın en büyük optik teleskobunu geliştirmek için harekete geçtiklerini belirtti.
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ETH Zürih'te astrofizikçi olan Sasha Quanz, kurumunun yeni Yaşamın Kökeni ve Yaygınlığı Merkezi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.
Quanz, Samanyolu Galaksisi’nde keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca öte gezegen olmasına rağmen, şimdiye kadar 5 binin bulunduğunu belirterek, “Bu uzak gezegenlerin atmosferleri hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. 1995'te meslektaşım ve Noble Ödülü sahibi Didier Queloz Güneş sisteminin dışındaki ilk gezegeni keşfetti. Daha gelişmiş bir teknoloji ile 25 yıl içerisinde dünya ötesindeki yaşamı bulabiliriz” dedi.
JAMES WEBB ÖTE GEZEGEN BULDU
Bununla birlikte, öte gezegenleri görüntülemek için değil, bunun yerine evrenin en eski yıldızlarını görmek için inşa edilmiş olan NASA'nın James Webb teleskobu, yakın zamanda, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir öte gezegenin ilk doğrudan görüntüsünü yayınladı. HIP 65426 adı verilen gezegenin Jupiter'in 12 katı büyükğünde olduğu belirtildi.
Ancak Quanz, James Webb teleskobunun şimdiye kadar uzaya yerleştirilmiş en güçlü gözlemevi olmasına rağmen, sıvı suyun var olabilmesi için yıldızlarına yeterince yakın yörüngede dönen çok daha küçük, Dünya benzeri gezegenleri yakalayabilecek kadar güçlü olmadığını açıkladı.