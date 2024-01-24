Bilim insanları ''yaşanabilir'' 85 gezegen daha keşfetti

Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilmesi ve enerji kaynağı yıldızın yörüngesinde dönmesinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için en az üç geçişin gözlemlenmesi gerekir. Uzmanlar bu araştırma özelinde daha soğuk gezegenler bulabilmek için 2 geçiş yapan gezegenlere odaklandılar.