Bilim insanları ''yaşanabilir'' 85 gezegen daha keşfetti
İngiltere'de bulunan Warwick Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA uydu verilerini inceleyerek yaşama elverişli olduğu düşünülen 85 gezegen daha buldu.
Bilim insanları, güneş sistemimizin dışında, yaşamı sürdürebilecek sıcaklıklara sahip olduğu düşünülen 85 gezegen keşfettiler.
Bu gezegenler boyut olarak Jüpiter, Satürn ve Neptün'e benzerlik gösteriyor ve NASA'nın Geçişli Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedildi.
Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilmesi ve enerji kaynağı yıldızın yörüngesinde dönmesinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için en az üç geçişin gözlemlenmesi gerekir. Uzmanlar bu araştırma özelinde daha soğuk gezegenler bulabilmek için 2 geçiş yapan gezegenlere odaklandılar.
NTV'den Tarık Kızıldağ'ın aktardığına göre, 85 aday gezegenin, ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönmesi 20 ila 700 gün sürüyor. TESS tarafından daha önce gözlemlenen çoğu dış gezegenin yörünge dönemleri ise 3 ila 10 gün arasında.