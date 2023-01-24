Bilim insanlarından korkutan iddia: Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor

Araştırmanın yazarları, Pekin Üniversitesi'nden Xiaodong Song ve Yi Yang, iç çekirdeğin dönüşünün "2009 yılında neredeyse durma noktasına geldiğini, ardından da ters yöne doğru döndüğünü" tespit ettiklerini dile getirdi. AFP'ye konuşan araştırmacılar, "İç çekirdeğin, Dünya'nın yüzeyine göre "salıncak" gibi ileri geri döndüğüne inanıyoruz. Salıncağın bir döngüsü yaklaşık 70 yıl, yani ortalama her 35 yılda bir yön değiştiriyor." ifadesini kullandı.