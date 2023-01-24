Bilim insanlarından korkutan iddia: Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor
Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları Dünya'nın iç çekirdeğinin yer küreyle aynı yönde dönmesinin durduğunu belirterek ters yöne doğru dönmeye başladığını iddia etti.
Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmada, Plüton büyüklüğünde sıcak bir demir topu andıran Dünya'nın iç çekirdeğinin artık gezegenle aynı yönde dönmediğini ve tam tersi yönde döndüğüne yönelik iddialara yer verildi.
Euronews'in haberine göre; yüzeyin yaklaşık 5 bin km altında "Gezegen içindeki gezegen", sıvı metal dış çekirdeğin içinde yüzdüğü için bağımsız olarak dönebiliyor. İç çekirdeğin dönüş şekli bilim insanları arasında tartışma konusu olduğundan son araştırmanın da yine bilim dünyasında tartışma yaratması bekleniyor. Zira iç çekirdekle ilgili bilinenler oldukça sınırlı.
Ancak depremlerin ya da bazen nükleer patlamaların yarattığı sismik dalgalardaki küçük farklılıkların Dünya'nın ortasından geçerken ölçülmesiyle elde ediliyor. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, iç çekirdeğin hareketlerini takip amacıyla son altmış yıldaki depremlerden gelen sismik dalgalar analiz edildi.
Araştırmanın yazarları, Pekin Üniversitesi'nden Xiaodong Song ve Yi Yang, iç çekirdeğin dönüşünün "2009 yılında neredeyse durma noktasına geldiğini, ardından da ters yöne doğru döndüğünü" tespit ettiklerini dile getirdi. AFP'ye konuşan araştırmacılar, "İç çekirdeğin, Dünya'nın yüzeyine göre "salıncak" gibi ileri geri döndüğüne inanıyoruz. Salıncağın bir döngüsü yaklaşık 70 yıl, yani ortalama her 35 yılda bir yön değiştiriyor." ifadesini kullandı.