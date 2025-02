Bilim insanlarından müthiş keşif: Mars'ta okyanus izleri bulundu

Daha önce Mars’ta nehir vadileri ve tortul kayaçlar bulunmuş, ancak gezegende okyanusların varlığı tartışmalı kalmıştı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan ve The Guardian'ın derlediği habere göre, Zhurong’un güney Utopia Planitia bölgesindeki yer altı görüntüleme verileri, Mars’ın sahil şeritlerine sahip olduğuna işaret ediyor.