Bilim insanlarından müthiş keşif: Mars'ta okyanus izleri bulundu

MARS'IN SAHİL ŞERİTLERİ ZAMANLA DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, Mars’ın kuzey alçak arazilerinden gelen verilerin su yönüne eğimli olduğunu ve bunun da eski bir okyanusun varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Üstelik Zhurong’un tespit ettiği yapı, sahil şeritlerinin zamanla konum değiştirdiğini gösteriyor.

Dr. Cardenas, “Veriler, sahilin kuzeye doğru en az 1,3 km ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu da burada gelgitlerin, dalgaların ve nehirlerin bir zamanlar aktif olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.