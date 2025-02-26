Bilim insanlarından müthiş keşif: Mars'ta okyanus izleri bulundu
Bilim insanları, Mars gezegeninde heyecan verici bir keşfe imza attı. Kızıl Gezegen'in bir zamanlar okyanuslara ve kumsallara ev sahipliği yapmış olabileceği belirtildi.
Bilim insanları, Mars’ın kuru ve çorak yüzeyinin altında saklı kalan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. Yeni araştırmalara göre, Kızıl Gezegen bir zamanlar sahil şeritlerine ve okyanuslara ev sahipliği yapmış olabilir.
Daha önce Mars’ta nehir vadileri ve tortul kayaçlar bulunmuş, ancak gezegende okyanusların varlığı tartışmalı kalmıştı. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan ve The Guardian'ın derlediği habere göre, Zhurong’un güney Utopia Planitia bölgesindeki yer altı görüntüleme verileri, Mars’ın sahil şeritlerine sahip olduğuna işaret ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, Penn State Üniversitesi’nden Dr. Benjamin Cardenas, "Zhurong, paleosahil şeritlerinin uydu verileriyle haritalandığı bölgeye gönderildi. Elde edilen veriler, Dünya’daki sahil bölgelerinde yapılan radar ölçümleriyle büyük benzerlik taşıyor" dedi.
MARS'IN SAHİL ŞERİTLERİ ZAMANLA DEĞİŞMİŞ OLABİLİR
Araştırmacılar, Mars’ın kuzey alçak arazilerinden gelen verilerin su yönüne eğimli olduğunu ve bunun da eski bir okyanusun varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Üstelik Zhurong’un tespit ettiği yapı, sahil şeritlerinin zamanla konum değiştirdiğini gösteriyor.
Dr. Cardenas, “Veriler, sahilin kuzeye doğru en az 1,3 km ilerlediğini ortaya koyuyor. Bu da burada gelgitlerin, dalgaların ve nehirlerin bir zamanlar aktif olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.