Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir
Bilim insanları, Dünya'nın doğun güneş fırtınalarına maruz kalacağını açıkladı. Bu fırtınaların küresel internet kesintilerine yol açabileceği belirtildi.
Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.
Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.
BEKLENENDEN ÖNCE YAŞANACAK
Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.
Hintli bir araştırma ekibi, IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde, bu yeni tahmini ortaya attı.