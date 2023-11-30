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Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir

Bilim insanları, Dünya'nın doğun güneş fırtınalarına maruz kalacağını açıkladı. Bu fırtınaların küresel internet kesintilerine yol açabileceği belirtildi.

Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir - Resim: 1

Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.

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Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir - Resim: 2

Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.

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Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir - Resim: 3

BEKLENENDEN ÖNCE YAŞANACAK

Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenden daha erken bir şekilde  2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.

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Bilim insanlarından ürküten uyarı: Dünya haftalarca internetsiz kalabilir - Resim: 4

Hintli bir araştırma ekibi, IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde, bu yeni tahmini ortaya attı.

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