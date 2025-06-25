Bilim insanlarından uzayda bir ilk... Bugüne kadar böylesini kimse görmemişti

Elde edilen görüntüler, teleskobun ‘G-bandı’ adı verilen özel bir görünür ışık aralığını kullanan cihazıyla alındı. Bu bant, güçlü manyetik aktivite bölgelerini, örneğin güneş lekelerini ve bu tür ince yapıları öne çıkarıyor. Şeritlerin ardında yatan manyetik dalgalanmalar, yalnızca bir buzdolabı mıknatısı kadar güçlü (yaklaşık 100 gauss). Ancak bu küçük farklar, plazmanın yoğunluğunu değiştirerek Güneş’in görünen yüzeyini birkaç kilometre aşağı ya da yukarı kaydırıyor. Bu olaya 'Wilson çöküntüsü' deniyor ve yalnızca bu düzeyde çözünürlükle tespit edilebiliyor. Uzmanlar, Güneş’teki ince manyetik yapıların ilk kez böyle ayrıntılı şekilde gözlemlenebildiğini bildirdi.