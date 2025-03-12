Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif

Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gök bilimci Edward Ashton, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” dedi.