  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif!

Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif

Uzay'ın bilinmezlerini incelemeye devam eden bilim insanlarının, Satürn’ün yörüngesinde 128 yeni uydu keşfettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif - Resim: 1

Bilim insanları, Satürn’ün yörüngesinde daha önce bilinmeyen 128 yeni uydu keşfetti.

1 / 4
Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif - Resim: 2

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bu keşifle birlikte, Satürn’ün bilinen uydu sayısı 274’e yükseldi.

2 / 4
Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif - Resim: 3

Böylece, 95 uyduya sahip Jüpiter geride bırakıldı.

3 / 4
Bilim insanlarından uzayda her şeyi değiştirecek keşif - Resim: 4

Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gök bilimci Edward Ashton, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” dedi.

4 / 4