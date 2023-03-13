Bilim insanlarından yapay zeka üstünde ''korkutan'' çalışma

"Araştırma, 'fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme' (fMRI) adı verilen bir cihaz ile ölçümlenebilen beyin aktivite haritasını kullanıyor. Bunun için beynin belirli bölümlerinin ne zaman çalıştığını gösteren kan akışındaki küçük değişiklikleri gözlemliyor. fMRI cihazlarına bağlı insanlara bazı resimler gösteriliyor ve farklı resimlere beynin tepki gösterdiği kısımları tespit edilebiliyor. Bu farklı tepkiler mevcut jeneratif görüntü modellerine benzer bir formatta haritalanıyor ve daha sonra yeni görüntüler oluşturmak için kullanılabiliyor."