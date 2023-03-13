Bilim insanlarından yapay zeka üstünde ''korkutan'' çalışma
Japon bilim insanları, insanların görsel bilgiyi nasıl işlediğine dair eğitilen yapay zekanın bu sayede insan zihnini okuyabilmesini mümkün kılacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılara göre yapay zeka, insan beynindeki aktivite üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntüleri yeniden oluşturarak zihin okuma için eğitilebilir.
Yu Takagi ve Shinji Nishimoto imzalı bir araştırma makalesi, bilim insanlarının 'Stabil Difüzyon' adını verdikleri öğrenme modelini insanların zihnindeki görselleri yapay zekaya aktarmak için nasıl kullanılabileceğini ortaya koydu.
Araştırmanın bir parçası olmayan ancak Alan Turing Enstitüsü'nde yapay zeka üzerinde çalışmalar yapan doktora öğrencisi Joseph Early, Newsweek'e verdiği demeçte araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Araştırma, 'fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme' (fMRI) adı verilen bir cihaz ile ölçümlenebilen beyin aktivite haritasını kullanıyor. Bunun için beynin belirli bölümlerinin ne zaman çalıştığını gösteren kan akışındaki küçük değişiklikleri gözlemliyor. fMRI cihazlarına bağlı insanlara bazı resimler gösteriliyor ve farklı resimlere beynin tepki gösterdiği kısımları tespit edilebiliyor. Bu farklı tepkiler mevcut jeneratif görüntü modellerine benzer bir formatta haritalanıyor ve daha sonra yeni görüntüler oluşturmak için kullanılabiliyor."