Bill Gates hakkında bir skandal iddia daha
Eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldıktan sonra Bill Gates hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. Son olarak Gates'in eski çalışanları onu, ''zorba ve kadın avcısı'' olarak tanımladı.
Bill Gates bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biriydi. Gates, eşi Melinda Gates'le boşanacaklarını duyurduktan sonra skandal adama dönüştü.
Son olarak The Business Insider, Microsoft'un yani Bill Gates'in eski çalışanlarıyla konuştu.
Habere göre eski çalışanlar Bill Gates'i iş yeri zorbası ve kadın avcısı olarak nitelendirdi.
Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Bir yönetici "Bill için görüşme bağırma bahanesiydi. Bu nedenle onunla görüşmelerden kaçınırdım" dedi.
Haberde Bill Gates'e de yorum hakkı verilmiş. The Business Insider'ın ulaştığı Bill Gates'in sözcüsü iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sözcü yalanların giderek saçma bir hale dönüştüğünü, Gates'le ilgili olmayan insanların kaynak olarak konuşmaya başladığını belirtti.