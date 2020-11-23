Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

