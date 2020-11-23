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  3. 23 Kasım 2020 13:36

Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısının bulunmasının ardından sürpriz bir açıklama yaptı.

Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

Koronavirüs salgınının 2021'in sonlarından önce bitmeyeceğini savunan ve sözleriyle çokça tartışılan Gates'ten aşının bulunmasının ardından yeni bir açıklama geldi.

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Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

"Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.

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Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

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Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu

ABD’de son birkaç hafta içinde vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken, Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini ve kışın büyük bölümünde her gün 2 binden fazla insanın ölebileceğini ifade etti.

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