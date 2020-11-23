Bill Gates'ten dikkat çeken aşı yorumu
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısının bulunmasının ardından sürpriz bir açıklama yaptı.
Koronavirüs salgınının 2021'in sonlarından önce bitmeyeceğini savunan ve sözleriyle çokça tartışılan Gates'ten aşının bulunmasının ardından yeni bir açıklama geldi.
"Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuştu.
Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. Gates, "Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.