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  3. 10 Ağustos 2020 10:56

Bill Gates'ten TikTok açıklaması

Dünyanın en zengin insanlarından Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son günlerin tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok ile Microsoft arasında imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Bill Gates'ten TikTok açıklaması

Bill Gates, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bill Gates'ten TikTok açıklaması

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti.

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Bill Gates'ten TikTok açıklaması

TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

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Bill Gates'ten TikTok açıklaması

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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