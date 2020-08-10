Bill Gates'ten TikTok açıklaması
Dünyanın en zengin insanlarından Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son günlerin tartışılan sosyal medya uygulaması TikTok ile Microsoft arasında imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.
Bill Gates, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti.
TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.