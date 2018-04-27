Bir günde 12 milyar dolar kazandı
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, sadece 24 saat içinde 12 milyar dolar kazandı.
Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in tahtını elinden alarak dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor.
Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.
Online alışveriş devi Amazon'un arkasındaki isim olan Bezos servetinin büyük bir bölümünü de online alışveriş devine borçlu.
Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...