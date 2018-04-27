Bir günde 12 milyar dolar kazandı

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in tahtını elinden alarak dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor.



Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.



