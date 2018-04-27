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  3. 27 Nisan 2018 15:20

Bir günde 12 milyar dolar kazandı

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, sadece 24 saat içinde 12 milyar dolar kazandı.

Bir günde 12 milyar dolar kazandı

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in tahtını elinden alarak dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor.

Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.

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Bir günde 12 milyar dolar kazandı

Online alışveriş devi Amazon'un arkasındaki isim olan Bezos servetinin büyük bir bölümünü de online alışveriş devine borçlu.

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Bir günde 12 milyar dolar kazandı

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Bir günde 12 milyar dolar kazandı

JEFF BEZOS KİMDİR?

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

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