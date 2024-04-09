Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı

Boynuzsu görünümü nedeniyle 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan ve 'Halley' tipi bir kuyruklu yıldız olan '12PPons-Brooks', İç Güneş Sistemi'ni en son 1954 yılında ziyaret etti. Ortalama bir insan ömründe 1 ya da 2 kez gözle görülebilen '12PPons-Brooks'un bir sonraki ziyaretinin ise 2095 yılında olması bekleniyor. Toz ve buzdan oluşan, güneşin ısıtması nedeniyle, arkasında parlak yeşil ışıktan bir kuyruk yer alan dev kuyruklu yıldız, 1812'de Jean-Louis Pons, 1883'te ise William Robert Brook tarafından keşfedilmesi nedeniyle, '12PPons-Brooks' adını bu ikiliden aldı.