Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı
ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Batuhan Dereli, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurduğu teleskobuyla 18 Mart'ta, 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan ve dünyanın en yüksek zirvesi olan 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'ndan daha büyük, '12PPons-Brooks' adlı kuyruklu yıldızı görüntüleyerek fotoğraflamayı başardı.
ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Batuhan Dereli (31), Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurduğu teleskobuyla, yörüngesini 71 yılda bir tamamlayan, Everest Dağı'ndan daha büyük, '12PPons-Brooks' adlı kuyruklu yıldızı görüntüleyerek fotoğrafladı.
İç Güneş Sistemi'ni en son 1954 yılında ziyaret eden, boynuzsu görünümü nedeniyle 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan, 'Halley' tipi kuyruklu yıldızı yakalamayı defalarca denediğini söyleyen Dereli, Türkiye'de birçok kişi bunu çekmeye çalışıyor ve biz de bunu çekmek için 6 defa uğraştık. Son denememizde ve öncesindeki iki denememizde mükemmel görüntüler elde ettik dedi.
Boynuzsu görünümü nedeniyle 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan ve 'Halley' tipi bir kuyruklu yıldız olan '12PPons-Brooks', İç Güneş Sistemi'ni en son 1954 yılında ziyaret etti. Ortalama bir insan ömründe 1 ya da 2 kez gözle görülebilen '12PPons-Brooks'un bir sonraki ziyaretinin ise 2095 yılında olması bekleniyor. Toz ve buzdan oluşan, güneşin ısıtması nedeniyle, arkasında parlak yeşil ışıktan bir kuyruk yer alan dev kuyruklu yıldız, 1812'de Jean-Louis Pons, 1883'te ise William Robert Brook tarafından keşfedilmesi nedeniyle, '12PPons-Brooks' adını bu ikiliden aldı.