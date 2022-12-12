Bir ülke şokta! WhatsApp yasaklanacak mı?
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik tehdidi nedeniyle İngiltere'de uygulamanın yasaklanabileceğini açıkladı.
Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, İngiltere'de güvenlik tehdidi gerekçesi nedeniyle uygulamayı yasaklayabilir.
Teknoloji devi Meta'ya bağlı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yöneticisi Will Cathcart, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle zor duruma düştüklerini ifade etti.
The Telegraph gazetesine demeç veren Cathcart, kullanıcılar arasındaki mesajları İngiliz makamlarının erişimine açmaktansa uygulamanın yasaklanmasının daha iyi olacağını belirterek, "Tasarı, teknoloji sağlayıcılarının uçtan uca şifrelemeyi kaldırmasını gerektiren uyarılar içeriyor" dedi.
Carthcart, "Acımasız gerçek şu ki, küresel bir ürün sunuyoruz. Kullanıcılarımızın yüzde 100'ünün güvenliklerini zayıflatan bir değişiklik yapmak bizim için çok zor bir karar olur" ifadelerini kullandı.